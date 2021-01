Moda na koszulki z logo rockowych i metalowych zespołów nie przemija. Trend wypromowany przez celebrytów nadal spotyka się z dużym zainteresowaniem fashionistów, chociaż często w ogóle nie wiedzą, o co chodzi z tymi napisami. Jeżeli macie ochotę wzbogacić swoją szafę o koszulki z ulubionymi kapelami, to zainteresuje Was na pewno oferta Zalando.

Koszulki Metalliki, Slayera i AC/DC w Zalando. Wyprzedaż kusi fanów rocka i metalu

Dla niektórych koszulki z rockowymi i metalowymi zespołami w sieciówkach to świętokradztwo, w końcu sięgają po nie również ci, którzy nie słuchają tych kapel. Prawda jest jednak taka, że w sklepach coraz częściej możemy zobaczyć ciuchy ze słynnymi zespołami.

W internetowym sklepie Zalando znajdziecie wiele koszulek z krótkim i długim rękawem m.in. z logo Metalliki, AC/DC, Slayera, Ramones, Coldplay, Rammstein, Misfits czy Pink Floyd marek Pull & Bear, Mennace, Mister Tee, Brave Soul, Diamond Supply. Obecnie ciuchy kupimy ze zniżką i ceny wahają się od 35 do 126 złotych. Koszulki znajdziecie na stronie Zalando.