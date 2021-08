Fani uwielbiają pokazywać, czego słuchają. Koszulki z logo ulubionych zespołów to zdecydowanie ulubiony element garderoby. Ostatnio w wielu sieciówkach można znaleźć tego typu ciuchy, więc specjalnie nie trzeba się trudzić, by znaleźć to, co nas interesuje. Którzy fani mają najwięcej koszulek, a którzy wydają na T-shirty najwięcej pieniędzy?

RushOrderTees postanowił przeprowadzić badania i przepytać 1017 osób, by odpowiedzieć na te pytania. Okazuje się, że dosyć wysoko uplasowali się fani metalu.

Koszulki tych zespołów nosimy najczęściej. Znamy wyniki najnowszych badań

Okazuje się, że najwięcej pieniędzy na koszulki wydają fani punk rocka - są oni w stanie przeznaczyć na zakupy 597 dolarów i w swojej szafie mają 15 takich T-shirtów. Na drugim miejscu są fani metalu - wydają 495 dolarów, ale mogą pochwalić się kolekcją aż 17 koszulek. Na 3. miejscu znaleźli się fani R&B oraz soulu, zaś 3. pozycję zajęli słuchacze indie rocka.

Fot. RushOrderTees

Koszulki jakich zespołów mamy w naszych szafach? Największą popularnością cieszą się T-shirty z AC/DC, na kolejnych pozycjach są Aerosmith, Queen, Pink Floyd i Green Day. Wśród fanów rocka, aż 56,6% z nich ma koszulki z AC/DC.