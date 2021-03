Wchodzisz na Spotify i ze zdumieniem stwierdzasz, że nie ma nagrań Twojego zespołu - to koszmar każdego fana. Chwilę grozy przeżyli fani kpopu, którzy zauważyli, że z popularnego serwisu streamingowego zniknęły nagrania artystów wydawanych przez wytwórnię Kakao M. Oficjalnie nie podano przyczyny tej sytuacji, nagrania wróciły na serwis, ale artyści i fani sądzą, że chodzi o konflikt między wytwórnią, a Spotify.

Ich muzyka zniknęła ze Spotify. Czy to efekt konfliktu wytwórni z serwisem streamingowym?

Jak podaje natemat.pl, fani kpopu szybko zaczęli komentować sprawę zniknięcia nagrań na Twitterze, gdzie rozpętała się istna burza. Niektórzy z nich nawet wypisali, których zespołów nie da się znaleźć na Spotify:

Wielbiciele zespołów, jak również i sami artyści spekulują, że mogło dojść do takiej sytuacji ze względu na konflikt między wytwórnią, a serwisem Spotify. Kakao M sprawuje pieczę nad artystami, których piosenki zniknęły z platformy.

Okazuje się, że wytwórnia jest również właścicielem serwisu streamingowego w Korei Południowej. Gdy całkiem niedawno Spotify wszedł na tamtejszy rynek, zaczął podbierać klientów koreańskiemu serwisowi. Oczywiście są to tylko spekulacje, ale ten konflikt mógł wpłynąć na fakt zniknięcia muzyki artystów wytwórni Kakao M. Co ciekawe, sami artyści nie wiedzieli, że dojdzie do takiej sytuacji.

Jeżeli żyjecie tylko Metalliką i Slayerem, możecie nie wiedzieć, co dokładnie oznacza określenie k-pop. Jest to termin dotyczący wykonawców muzyki popularnej z Korei Południowej. W porównaniu do innych gatunków, k-pop zrzesza artystów sięgających po różne style muzyczne, m.in. pop, elektronikę, hip-hop, house itd. Przyjmuje się, że określenie pojawiło się wraz z zespołem Seo Taiji and Boys, który zadebiutował w 1992 roku.

K-pop jest popularny nie tylko w Azji, ale również w Europie oraz Ameryce, chociaż artyści głównie śpiewają po koreańsku. Co ciekawe, koreański rząd dofinansowuje artystów, którzy dobrze się sprzedają za granicą, co pozytywnie wpływa na budżet państwa. Najbardziej popularnymi zespołami k-popowymi są BTS, Black Pink, Exo czy Monstra X.