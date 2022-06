K-popowy boysband nagrał cover Queen. Jak wypadła ich wersja "A Kind of Magic"?

K-popowy boysband Enhypen zadebiutował w 2020 roku i mimo krótkiego stażu jest jedną z większych gwiazd na południowokoreańskiej scenie muzycznej. Zresztą występując również w Europie na Kpop Flex we Frankfurcie 40 tysięcy zgromadzonych na stadionie fanów przywitało grupę z niesamowitym piskiem. Dlaczego o tym w ogóle piszemy? Bo boysband nagrał cover Queen "A kind of Magic". Jak wyszło? Oceńcie sami.

Queen to już tak wielka legenda, że każda próba nagrania coveru to niezłe ryzyko. Wiadomo, że fani zespołu są bardzo krytyczni do wszelkich przeróbek i nowych interpretacji piosenek Queen. Freddie i spółka podniosła poprzeczkę naprawdę wysoko. Adam Lambert cały czas słyszy zarzuty, że nie zastąpi Freddiego, chociaż wcale nie ma takiego zamiaru. Jak zatem fani Queen zareagują na fakt, że k-popowy boysband nagrał popowy cover "A Kind of Magic"? Podejrzewamy, że w komentarzach pod artykułem rozpocznie się niemała burza.

Cover "A Kind of Magic" zespołu Enhypen został nagrany w ramach Coke Studio Session. Posłuchajcie, jak brzmi ich interpretacja słynnego utworu Queen.

Enhypen tworzy 7 artystów, którzy zostali wyłonieni podczas show I-Land. Pierwszy minialbum zatytułowany "Border: Day One" ukazał się jeszcze w 2020 roku. Obecnie zespół przygotowuje się do wydania nowego albumu "Manifesto:Day 1", który pojawi się 5 lipca.