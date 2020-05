KręciołaTV opublikowała cały koncert Skunk Anansie z Pol'and'Rock Festival 2019. To nie koniec nowości na kanale

Wielbiciele letnich festiwali przestali już jakiś czas temu odliczać do wyczekiwanych imprez. W związku z pandemią koronawirusa odwołano najważniejsze imprezy muzyczne w Polsce. Nie odbędzie się metalowy Mystic Festival, alternatywny OFF w Katowicach, ogromny Open'er nad morzem ani Orange w centrum kraju. Także setki tysięcy fanów Pol'and'Rocka spędzi przełom lipca i sierpnia nie na polu namiotowym w Kostrzynie nad Odrą, a przed komputerem. Jurek Owsiak zaproponował uczestnikom imprezy domówkę, jednak wszyscy wiemy, że to nie to samo.

Skunk Anansie na Pol'and'Rock Festival 2019

Zarówno organizatorzy jak i artyści, którzy planowali od wielu tygodni trasy koncertowe, festiwale czy juwenalia starają się nie załamywać i pracować dalej. Mystic, Orange i Off ogłosili już pierwszych headlinerów imprez przeniesionych na 2021 rok. Fani wspierają ich i wyczekują kolejnych dobrych wiadomości.

Aby podnieść uczestników koncertów na duchu i umilić im czas podczas przymusowej izolacji, na oficjalnym polandrockowym kanale - KręciołaTV pojawiły się nowe materiały wideo. Żeby móc choć trochę doświadczyć wyjątkowego klimatu Najpiękniejszego Festiwalu Świata, mamy możliwość obejrzenia występów Modestep i Skunk Anansie z Kostrzyna w całości.

Skunk Anansie wystąpili na Pol'and'Rock Festival w 2019 roku. Wówczas muzycy świętowali swoje 25-lecie i przyciągnęli pod scenę prawdziwe tłumy. Wyjątkowy koncert świętującej 25. rocznicę istnienia grupy, zorganizowany na 25. edycję Najpiękniejszego Festiwalu Świata, a dodatkowo w dniu urodzin wokalistki, Skin, to moment, który nie tylko fani angielskiej grupy zapamiętają na długo. Teraz mogą oni odtwarzać ulubione fragmenty występu w nieskończoność.

Modestep z kolei pojawił się na festiwalowej scenie 4 lata wcześniej. Muzycy zagrali równie energiczny i spektakularny koncert w 2015 roku. Dzięki Kręciole także ten występ jest dostępny do obejrzenia w całości na YouTubie.