14 kwietnia 2021 na rynku ukaże się najnowszy studyjny album formacji Kruk. Na płycie zatytułowanej "Be There" znajdzie się osiem kompozycji, a teksty napisał i zaśpiewał Wojtek Cugowski. Płyta wydana zostanie pod szyldem Kruk & Wojtek Cugowski.

Kruk & Wojtek Cugowski z pierwszym singlem "Rat Race". Spodoba się fanom Iron Maiden i Deep Purple?

Pierwszy singiel, który zapowiada to wydawnictwo to utwór "Rat Race" - szybki, najkrótszy i najbardziej zwarty kawałek z płyty, tak go właśnie określa Wojtek Cugowski:

Od początku kojarzył mi się z takimi kawałkami jak "Neon Knights" Black Sabbath czy "Wicker Man" Iron Maiden, oczywiście bez jakichś daleko idących porównań... stąd też roboczy tytuł podczas pisania tekstu brzmiał właśnie 'Maiden'. Napisałem tekst o człowieku, który żyje w ciągłym stresie i na najwyższych obrotach, nie mając świadomości, że w ten sposób powoli zabija sam siebie. Jest zaślepiony dążeniem do celu i wpada w błędne koło, z którego nie ma wyjścia. Wyobrażałem sobie, że tak może wyglądać praca w jakiejś wielkiej korporacji (...)

Posłuchajcie, jak brzmi ten kawałek:

Praca nad albumem trwała prawie dwa lata, ale trudno się temu dziwić, zważywszy jak wyglądał ostatni, pandemiczny rok. Czas w jakim powstawały linie melodyczne i teksty napisane przez Wojtka Cugowskiego, odcisnął na nich swoje piętno. Album niesie dość mroczne przesłanie, a utwory skłaniają do refleksji nad kondycją dzisiejszego człowieka.

Muzyka Kruka czerpie inspiracje z klasycznego hard rocka spod znaku Deep Purple czy Rainbow, ale zespół nie boi się długich rozbudowanych kompozycji w progresywnym klimacie. Sam tytuł krążka "Be There" nawiązuje do poprzednich albumów Kruka („Be 3", „Be4ore", „Beyond").