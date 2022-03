Krzysztof Cugowski ma problemy zdrowotne, które utrudniają koncertowanie: "Jestem bezradny"

Krzysztof Cugowski musiał zrezygnować z występu w 2. odcinku programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" z powodu problemów zdrowotnych. Muzyk przechodził COVID-19 i w rozmowie z Małgorzatą Domagalik w programie "Niech Gadają" opowiedział, w jakim jest teraz stanie.

Były wokalista Budki Suflera wyznał, że ma problemy z pamięcią, które utrudniają mu występowanie na scenie:

Cugowski wyznał, jak sobie radzi w takich sytuacjach:

Mam w zespole człowieka, mówię o Jacku Króliku, który nie dość, że jest absolutnie fenomenalnym muzykiem, to jeszcze na przykład zna wszystkie piosenki świata. Mówisz mu tytuł i on gra. Żeby było śmieszniej, to on jeszcze zna teksty do tych piosenek. Parokrotnie już mi podpowiadał na scenie.