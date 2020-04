Krzysztof Cugowski pokazał klip do nowej wersji utworu "Demony wojny"

Krzysztof Cugowski zaprezentował singiel ze swojego podwójnie jubileuszowego albumu „50/70. Moje najważniejsze”, który będzie miał premierę 8. maja 2020. Autorem słów i muzyki do piosenki "Demony wojny" jest Marek Kościkiewicz. Utwór promował filmowy hit pod tym samym tytułem. Na jubileuszową płytę trafił w wersji akustycznej i tym samym dołączył do 14 utworów, które Cugowski uznał za najważniejsze w swojej karierze.

Zobaczcie, jak prezentuje się teledysk do piosenki "Demony wojny" w reżyserii Aleksandry Góreckiej.

Wokalistka nie ukrywa, że do utworu „Demony wojny” ma wielki sentyment:

Od początku czułem jego moc i ładunek emocjonalny. Jednak nigdy wcześniej nie wykonywałem go na scenie. Teraz, kiedy mogę wybierać tylko to, co dla mnie ważne, wracam do niego z sentymentem i ponownie odczytuję. Z przyjemnością nagrałem go na nowo w akustycznej wersji, w towarzystwie muzyków, z którymi od ponad dwóch lat z radością dzielę scenę i artystyczne życie. "