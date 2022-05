Krzysztof Cugowski udostępnił nowy utwór ''Panaceum". Jak fani zareagowali na piosenkę? [WIDEO]

Krzysztof Cugowski, chociaż nie chce wracać do Budki Suflera, nie zamierza rzucać też muzyki. Wokalista podzielił się nowym singlem nagranym razem z Zespołem Mistrzów. Utwór "Panaceum" zapowiada krążek z premierowymi utworami.

Jak na razie nie podano szczegółów na temat nadchodzącej płyty Krzysztofa Cugowskiego. Na pierwszy singiel wybrano kawałek "Panaceum", do którego muzykę stworzył Robert Kubiszyn, zaś tekst napidał Andrzej Mogielnicki. Były wokalista Budki Suflera tak mówi o nowej piosence:

To dla mnie dość szczególna piosenka, ponieważ powstała w składzie muzycznym, który od pięciu lat towarzyszy mi na scenie i z którego jestem bardzo dumny. Tekst do niej napisał mój wieloletni kolega Andrzej Mogielnicki, z którym udało mi się stworzyć już kilka ważnych piosenek, a kompozycję popełnił wybitny basista, Robert Kubiszyn, również z towarzyszącego mi na scenie Zespołu Mistrzów.

Posłuchajcie, jak prezentuje się singiel Krzysztofa Cugowskiego:

Pod utworem pojawiło się sporo pozytywnych komentarzy fanów:

Panie Krzysztofie czyżby obudziła się tęsknota za tym co tworzyliście z zespołem Cross? A może, albo przede wszystkim to piękny powrót do korzeni Gratulacje.