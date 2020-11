Krzysztof Cugowski zaprezentował nowy singiel. Zadedykował piosenkę swojej żonie

Wieloletni wokalista Budki Suflera zaprezentował solowy utwór. Piosenka "Twoja łza" zadedykowana żonie to zapowiedź płyty "50/70. Moje najważniejsze".

Krzysztof Cugowski już wkrótce wyda wyjątkowy solowy materiał. Jak zapowiada artysta, będzie to zbiór utworów, które kształtowały go muzycznie przez ostatnie 50 lat. Utwór "Twoja łza" to jedyny premierowy singiel, który ma promować wydawnictwo.

Krzysztof Cugowski "Twoja łza". Singiel dedykowany żonie

Grupa Budka Suflera zakończyła działalność w 2014 roku. Wówczas odbył się także ostatni koncert zespołu z Krzysztofem Cugowskim w składzie. Formacja w 2019 roku reaktywowała się, jednak jej wieloletni wokalista nie chciał, by łączono go z tym procederem. Od 2014 roku tworzył wraz z synami projekt Cugowscy, a 4 lata później ruszył w trasę koncertową z okazji swojego pięćdziesięciolecia.

Również z tej okazji Krzysztof Cugowski postanowił wydać płytę. Muzyk swoim najnowszym wydawnictwem chce pokazać fanom drogę muzyczną, którą przebył przez ostanie 50 lat. "50/70. Moje najważniejsze" będzie zbiorem wybranych przez wokalistę i zaaranżowanych na nowo przez Zespół Mistrzów utworów, które go ukształtowały.

Singiel, który promuje nowy krążek Cugowskiego to "Twoja łza". Kompozycja Jacka Królika do słów Andrzeja Sikorowskiego Krzysztof zadedykował żonie Joannie:

Ta piosenka to mój muzyczny dar dla mojej nieocenionej Joasi, która jest dla mnie ostoją, domem, jest wspaniałą matką naszego syna i niezwykle cierpliwą żoną wiecznie zajętego i czasem trochę nieznośnego artysty.

Krzysztof Cugowski - 50/70. Moje najważniejsze. Tracklista:

CD1 - Moje najważniejsze

BLUES GEORGE’A MAXWELLA TWOJA ŁZA GŁODNY DEMONY WOJNY NOWA WIEŻA BABEL WOSKOWE DUSZE ZOSTAĆ W TOBIE PRZEBUDZENIE WIELKI KPIARZ I TYLKO GWIAZDA - BLASK JEJ ZNIKOMY WINO, ŚPIEW I ŁZY FRASZKA DLA STASZKA ZAMIAST KOŁYSANKI LUBIĘ TEN STARY OBRAZ

CD2 - The Best Of - Live