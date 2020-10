Krzysztof Krawczyk nie będzie koncertować: "Bóg zaprosi mnie do niebiańskiego chóru"

Jak podaje Super Express, Krzysztof Krawczyk nie wróci na scenę. W ubiegłym roku muzyk przeszedł poważną operację i już wówczas przewidywał, że nie będzie koncertować. Jak wyznała jego małżonka w wywiadzie na SE.pl, para za bardzo boi się koronawirusa, by wracać na scenę.

W grudniu 2020 Krzysztof Krawczyk miał wystąpić w Pruszkowie, jednak do koncertu nie dojdzie z powodu obaw przed koronawirusem.

- wyznała żona Krawczyka.

Krzysztof Krawczyk dał się namówić na #hot16challenge2. "Cała Polska na to czekała"

Muzyk dodał w wywiadzie dla Super Expressu:

Finiszując w biegu mego życia nie wypatruję jednak napisu meta. Jako człowiek wierzący wiem, że dla mnie nie ma mety, bo przede mną jest horyzont, w którego stronę zmierzam. Lecz będę walczył do ostatniego dźwięku, chyba, że od publiczności usłyszę: „Panu już dziękujemy”! Albo Bóg mój zaprosi mnie do swego niebiańskiego chóru. Zapewne skieruje mnie do sekcji polskiej, a tam spotkam tak wielu moich przyjaciół. "