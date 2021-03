Krzysztof Skiba w mocnych słowach o Andrzeju Dudzie. Porównał prezydenta między innymi do... Jasia Fasoli

Krzysztof Skiba poza swoją działalnością w grupie Big Cyc od lat komentuje rzeczywistość w naszym kraju. Jest satyrykiem, autorem wielu happeningów i artystą, który nie boi się wytykać władzom ich błędów i hipokryzji. Zwykle potrafi w swoich opiniach zawierać barwne porównania i opisy nic więc dziwnego, że media wielokrotnie proszą go o komentarz na temat bieżących spraw.

W jednym z ostatnich wywiadów dla Onetu Skiba został poproszony o wskazanie największego śmieszka wśród polityków. Muzyk stwierdził, że konkurencja jest bardzo duża, jednak w pierwszej kolejności wymienił Ryszarda Terleckiego. W wypowiedzi muzyka nie zabrakło też oceny Andrzeja Dudy pod wspomnianym kątem.

Skiba zauważył, że prezydent Duda często sili się na opowiadanie dowcipów podczas ważnych uroczystości. Muzyk uważa jednak, że nie są one najwyższych lotów.

Opowiada takie żarty weselne czy takie z knajpy, niektóre żarty przekraczają pewne granice. Specyfiką tych żartów jest to, że nikt się z nich nie śmieje oprócz prezydenta. On sam się śmieje z własnych dowcipów.

Członek grupy Big Cyc ma także przemyślenia związane z mimiką twarzy Andrzeja Dudy. Muzyk porównał prezydenta do znanego komika.

On jest taką osobą publiczną, która robi dziwne miny. (...) Ktoś by mógł powiedzieć, że to miny niegodne prezydenta, ale czy gdzieś jest napisane, że prezydent musi być poważny? On w tych minach i spojrzeniach troszkę przypomina Jasia Fasolę, ale on nie tylko z miny przypomina Jasia Fasolę...