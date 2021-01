Krzysztof Zalewski śpiewa Bowiego, Jacksona i Guns N' Roses. "To była świetna zabawa!" [WIDEO]

Krzysztof Zalewski to jeden z najpopularniejszych wokalistów młodego pokolenia. Artysta wyprzedaje bilety na swoje koncerty na pniu, a każda jego nowa płyta to prawdziwe wydarzenie na rodzimym rynku muzycznym. Autor płyty "Zabawa" z 2020 roku debiutował w programie "Idol". Wówczas nosił długie włosy, śpiewał covery Iron Maiden i grał w hard rockowej kapeli. Wkrótce, zamiast kopiować styl swoich idoli, znalazł własny, który pokochali Polacy.

Krzysztof Zalewski śpiewa Bowiego, Jacksona i Guns N' Roses

Dzięki programowi wiemy, że Zalewski ma wiele twarzy i odnajduje się w bardzo różnorodnym repertuarze. W 2018 roku muzyk wydał płytę "Zalewski śpiewa Niemena" i dokonał niemożliwego. Jego interpretacje kochanych przez słuchaczy kompozycji spodobały się nawet najbardziej zatwardziałym fanom Niemena.

Tym razem muzyk wziął udział w programie przygotowywanym przez magazyn "Elle". Polega na zaśpiewaniu piosenki z wylosowanym słowem w tekście. Dzięki wyzwaniu przygotowanym przez twórców programu, mogliśmy usłyszeć kolejne znane hity w wykonaniu Zalewskiego.

Wokalista zaśpiewał fragmenty przebojów: "Czy te oczy mogą kłamać", "Cheek to Cheek" Franka Sinatry, "Don't Stop 'Til You Get Enough" Michaela Jacksona, "Cisza, ja i czas" Hey, "Don't Cry" Guns N' Roses czy "Let's Dance" Davida Bowiego.

Całe nagranie wyzwania Krzysztofa Zalewskiego, z którym doskonale sobie poradził, możecie obejrzeć poniżej: