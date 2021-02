Z okazji premiery nowej serii przyrodniczej "Planeta doskonała" BBC Earth wspólnie z Krzysztofem Zalewskim i Smolikiem postanowili tchnąć nową energię w kultowy utwór. Nowa aranżacja kawałka "Kolorowy wiatr" z filmu "Pocahontas" w zestawieniu z ujęciami z serii mają przypominać, jak żyć z naszym światem w harmonii.

Krzysztof Zalewski jako Pocahontas. Posłuchaj jego coveru "Kolorowy Wiatr" dla BBC Earth

Za produkcję nowej wersji piosenki "Kolorowy wiatr" w wykonaniu Zalewskiego odpowiada Smolik. Ten utwór to swoisty hymn celebrujący wyjątkowość tego, co nas otacza. Jak powiedział Krzysztof Zalewski:

Nie wyobrażam sobie utworu, który lepiej oddawałby przesłanie najnowszej serii BBC Earth mówiącej o tym, że wszystkie siły natury działają w sposób doskonały i nawet swą niszczycielską działalność potrafią zrównoważyć tak, by umożliwiać życie setkom tysięcy gatunków roślin i zwierząt, a także nam ludziom. Choć wobec ogromu natury zdajemy się być dość mali, to w naszych rękach jest dziś walka o jej przetrwanie. Mam nadzieję, że dzięki nowej aranżacji utworu wypracowanej wspólnie ze Smolikiem dotrzemy z tym ważnym przesłaniem jak najszerzej.

Posłuchajcie, jak brzmi odświeżona wersja piosenki Pocahontas:

Oglądaj

"Planeta doskonała" z narracją Sir Davida Attenborough ukazuje, jak istotna dla życia na ziemi jest równowaga. Jest ona możliwa dzięki temu, że siły natury, takie jak: wulkany, światło słoneczne, pogoda czy oceany mogą mieć zarówno życiodajną jak i destrukcyjną moc. To samo dotyczy człowieka, który w serii ukazany jest, jako najnowsza siła wpływająca na stan naszego świata. Choć obecnie jego działalność jest w dużej mierze niszczycielska, to ma on również potencjał wpływać na życie naszej planety pozytywnie. Nie jest jeszcze za późno na zatrzymanie postępujących zmian środowiskowych związanych z zaburzeniem przez człowieka naturalnej harmonii na Ziemi.

Najnowszą serię dokumentalną „Planeta doskonała” w polskiej wersji językowej można oglądać co niedzielę, od 31 stycznia o godz. 11:00 w BBC Earth.