Ksiądz opanowany przez używki i hazard w najnowszym klipie Foo Fighters. Zobacz teledysk do "No Son of Mine"

Grupa Foo Fighters zaprezentowała teledysk promujący najnowszy album formacji. Zobacz kontrowersyjny klip do "No Son of Mine".

"Medicine At Midnight" to jeden z najbardziej wyczekiwanych albumów rockowych pierwszej połowy 2021 roku. Na dziesiątą płytę studyjną Dave'a Grohla i spółki czekał cały świat. Premiera krążka opóźniła się nieco ze względu na pandemię koronawirusa, jednak muzycy podsycali apetyt słuchaczy singlami.

Przed premierą albumu ukazały się trzy utwory promujące materiał. Był to kawałek "Shame Shame", "Waiting on a War" oraz "No Son of Mine". Ostatni z utworów doczekał się właśnie kontrowersyjnego klipu.

Foo Fighters z klipem do "No Son of Mine"

Kompozycja Foo Fighters spodobała się krytykom. Serwis NME stwierdził, że piosenka jest ukłonem w stronę hitu Queen "Stone Cold Crazy", a nawet zawiera inspiracje "Ace of Spades" Motorhead. Z kolei basista Foo Fighters przyznał, że nagranie kawałka było dla niego sporym wyzwaniem.

Dave Grohl pytany o tekst piosenki podkreślał, że ma on na celu unaocznienie hipokryzji przywódców, którzy są przekonani o własnej nieomylności. Muzyk opowiedział, że chciał napisać utwór o ludziach, którzy dopuszczają się czynów, przeciwko którym rzekomo walczą.

Ważny tekst został zobrazowany kontrowersyjnym obrazem. Klip do "No Son of Mine" przeplata animowaną historię ze stylizowanym na animację występem Foo Fighters. Głównym bohaterem jest człowiek, którym zawładnęły używki. Postać zażywa narkotyki, uprawia hazard i jest agresywna. Na końcu teledysku okazuje się, że mężczyzna, którego poczynania oglądaliśmy, jest księdzem, czyli osobą, która na co dzień przestrzega przed zachowaniem, którego sama się dopuściła.