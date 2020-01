Rock and Roll Hall of Fame co roku wywołuje sporo kontrowersji. Oprócz rockowych legend wśród nominowanych artystów pojawiają się muzycy reprezentujący różne style muzyczne, m.in. hip-hop. Co więcej często pomijani są metalowi artyści, co bardzo irytuje Judas Priest, który został 2. raz nominowany do Rock and Roll Hall of Fame w 2020 roku. Czy tym razem kapeli uda się wejść do galerii sław? Organizatorzy udostępnili wyniki głosowania fanów i okazuje się, że Judas Priest zajął całkiem wysokie miejsce.

Rock and Roll Hall of Fame 2020: Wiemy, jak głosowali fani

Jury składające się z osób z branży, historyków oraz muzyków oraz liczy ponad 1000 osób i przyznaje wyróżnienia zespołom lub solistom od 1986 roku. Do zwycięstwa konkretnego artysty mogą przyczynić się fani, który mogli przez kilka miesięcy głosować na swoich ulubieńców na stronie internetowej organizatora. Kto zdobył najwięcej głosów?

1. miejsce zdobył Dave Matthews Band, który otrzymał 1 005 657 głosów. Srebro należy do Benatar, który zdobył 882 207 głosów, na 3. miejscu pojawił się The Doobie Brothers z 784 729 głosów. W pierwszej piątce znalazły się również Soundgarden (722 931 głosów) i Judas Priest (675 434 głosów).

Judas Priest podziękował fanom za tak wysokie miejsce w głosowaniu. Bez względu na to, czy zespół dostanie się do galerii sław, czy też nie, dla Judas Priest jest ważne, że ma tak oddanych fanów.

Rock and Roll Hall of Fame 2020: Kiedy poznamy zwycięzców?

Głosowanie fanów nie przesądza o umieszczeniu w Rock and Roll Hall of Fame powyższych artystów. Pierwsza piątka wybrana przez fanów składa się bowiem na jeden głos spośród 1000 głosów elektorskich. 15 stycznia 2020 dowiemy się, którzy muzycy wejdą do Rock and Roll Hall of Fame.

Zobacz także: Bon Jovi wygrał głosowanie fanów Rock And Roll Hall Of Fame 2019. Zdobył ponad milion głosów