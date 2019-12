Według danych serwisu Spotify, od 2015 roku użytkownicy przesłuchali ponad 6,7 miliona godzin muzyki z Gwiezdnych Wojen. Kompozycje Johna Williamsa cieszą się nieustanną popularnością, a najbardziej znanym utworem jest "Duel of the Fates" z pierwszej części "Gwiezdnych wojen: Mroczne widmo", za którym uplasowały się "Across the Stars" z drugiej części produkcji oraz przebój "The Imperial March”, znany również jako Motyw Dartha Vadera, pochodzący z trzeciej odsłony ekranizacji - "Gwiezdne Wojny: Imperium kontratakuje".

Którego utworu z Gwiezdnych Wojen słuchaliśmy najchętniej? Spotify podzieliło się statystykami

Co roku w dzień Gwiezdnych Wojen, czyli 4 maja, utwory z sagi są odtwarzane częściej niż w jakikolwiek inny dzień roku. Co ciekawe, piosenka "The Imperial March" pojawia się na wielu playlistach ślubnych komponowanych przez słuchaczy Spotify. Użytkownicy Spotify stworzyli także ponad pół miliona list odtwarzania o tematyce Gwiezdnych Wojen. Większość składanek została skomponowana w odniesieniu do ulubionych postaci fanów ekranizacji. Najwięcej playlist zainspirował Yoda, a zaraz za nim najpopularniejsze okazały się postacie takie jak Darth Vader, Jabba the Hutt, Boba Fett i Han Solo.

Również w przypadku podcastów o tematyce Gwiezdnych Wojen, przed premierą nowego filmu Disneya, na Spotify na przełomie października i listopada został zaobserwowany wzrost słuchalności podcastów o tematyce sagi o ponad 83%.

Oto przegląd statystyk Spotify:

Gwiezdne Wojny: Najpopularniejsze soundtracki w Polsce:

Gwiezdne Wojny: Mroczne Widmo

Gwiezdne Wojny: Zemsta Sithów

Gwiezdne Wojny: Atak Klonów

Gwiezdne Wojny: Przebudzenie Mocy

Gwiezdne Wojny: Imperium Kontratakuje

Gwiezdne Wojny: Najpopularniejsze utwory w Polsce:

"Duel of the Fates" - John Williams, London Symphony Orchestra (Star Wars: The Phantom Menace)

"Across the Stars" - John Williams, London Symphony Orchestra (Love Theme from Star Wars: Attack of the Clones)

"The Imperial March (Darth Vader's Theme)" - John Williams, London Symphony Orchestra (Star Wars: The Empire Strikes Back)

"Rey's Theme" - John Williams (Star Wars: The Force Awakens)

"Battle of the Heroes" - John Williams, London Symphony Orchestra (Star Wars: Revenge of the Sith)

Gwiezdne Wojny: Najpopularniejsze podcasty w Polsce:

Binge Mode: Star Wars

Gwiezdne wojny podcast - Wszystkie oblicza Star Wars - Konglomerat podcastowy

Oficjalny podcast starwars.pl

