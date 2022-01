Którzy muzycy zarobili najwięcej w 2021 roku? Okazuje się, że na szczycie znaleźli się artyści, którzy postanowili sprzedać prawa do swojego katalogu utworów. Magazyn Rolling Stone ujawnił, o jakich kwotach mowa.

Który muzyk zarobił najwięcej w 2021? Legenda rocka na szczycie rankingu

Pod koniec 2021 roku Bruce Springsteen sprzedał prawa do katalogu utworów dla firmy Sony za 550 mln dolarów. Co więcej koncertował na Broadwayu oraz razem z Barackiem Obamą nagrał wspólny podcast oraz wydał książkę "Renegades: Born in the USA", która stała się hitem sprzedażowym. To wszystko sprawiło, że Bruce Springsteen wskoczył na 1. pozycję w rankingu najlepiej zarabiających muzyków w 2021 według "Rolling Stone".

Na 2. miejscu znalazł się Jay-Z, który w 2021 roku zarobił w sumie 470 mln dolarów dzięki Tidal i współpracom z Pumą i Tiffany & Co. Brąz należy zaś do Paula Simona, który również zdecydował się sprzedać prawa do katalogu utworów dla Sony za ponad 250 mln dolarów. Sprawdźcie, kto jeszcze znalazł się w rankingu "Rolling Stone".

Top 10 najlepiej zarabiających muzyków w 2021