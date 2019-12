"Last Christmas" grupy Wham! i "All I Want for Christmas is You" Mariah Carey to najpopularniejsze świąteczne piosenki, które atakują nas ze wszystkich stron już od listopada. Tego typu numery towarzyszą nam przy świątecznych zakupach, porządkach i jeździe na łyżwach. Słychać je ze wszystkich głośników - nie sposób jest się od niej uwolnić. Który hit jest najbardziej dochodowy? Okazuje się, że wcale nie "Last Christmas".

Który świąteczny hit zarabia co roku najwięcej? Nie jest to wcale "Last Christmas"

Jak podaje radiozet.pl, Wham! ani Mariah Carey nie zarabiają najwięcej pieniędzy za swoje świąteczne piosenki. Kto zatem zajmuje 1. miejsce? Okazuje się, że jest to zespół Slade z piosenką "Merry Xmas Everybody", który inkasuje 1 mln funtów rocznie. Mariah Carey za "All I want for Christmas" otrzymuje 400 tys. funtów, "Last Christmas" zarabia rocznie 300 tys. dolarów, zaś hit "White Christmas" w wykonaniu Binga Crosby'ego może pochwalić się wynikiem 328 tys. funtów.

Klip "Last Christmas" Wham! w 4 K

Z okazji 35-lecia piosenki "Last Christmas" grupy Wham!, stworzono nową wersję klipu w rozdzielczości 4K. Oryginalny teledysk zarejestrowano na taśmie analogowej, klip udostępniony w serwisie YouTube z 2009 był kopią cyfrową w bardzo niskiej z dzisiejszego punktu widzenia rozdzielczości.