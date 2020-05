Najlepszy utwór Metalliki to... Okazuje się, że z odpowiedzią na to pytanie ma również problem sam zespół. Kapela wpadła na pomysł, by zapytać o to swoich fanów.

Który utwór Metalliki jest najlepszy? Zespół zachęca fanów do głosowania

To właśnie wielbiciele Metalliki wybiorą najlepszy kawałek zespołu. Pierwsza runda głosowania rozpoczęła się 28 maja 2020 i potrwa do 4 czerwca 2020. Każdego dnia poznamy kilka par utworów, które ze sobą rywalizują. Swoje głosy można oddawać na Insa stories i Facebooku Metalliki. Zobaczcie, które kawałki walczą o tytuł tego najlepszego:

Już teraz możecie oddawać swoje głosy na następujące piosenki do godziny 17:00:

