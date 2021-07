Decapitated zamierza wybrać się w trasę koncertową z okazji 25-lecia zespołu w 2022 roku. Okazuje się jednak, że nie wszystkim pasuje ten pomysł i starają się uprzykrzyć kapeli życie. Zespół postanowił wydać oświadczenie w tej sprawie.

Ktoś chce zablokować jubileuszową trasę Decapitated. Zespół wydał oświadczenie

Zespół wspomniał o bardzo nieprzyjemnej sytuacji, do której doszło podczas trasy po USA w 2017 roku. Muzycy wówczas zostali oskarżeni o zbiorowy gwałt na fance, na początku 2018 roku zarzuty oddalono. Zespół dowiedział się, że mała grupa ludzi wysyła stare artykuły dotyczące tej sprawy do promotorów i właścicieli klubów w Wielkiej Brytanii, by zniechęcić ich do organizowania koncertów Decapitated w tym kraju.

Zwrócono nam uwagę, że ludzie, którzy nic nie wiedzą o naszej sprawie, ani nie mają z nią, ani z nami żadnego związku, skontaktowała się bezpośrednio z niektórymi z naszych ukochanych miejsc w Wielkiej Brytanii i promotorami trasy, która została ogłoszona na początku tego tygodnia, zawierająca stare artykuły z czasu, gdy zostaliśmy aresztowani, próbując w ten sposób wyrządzić szkody zespołowi i naszym koncertom.

Jednocześnie zespół podkreślił, że oskarżenia o gwałt trzeba traktować poważnie, ale te fałszywe mogą zniszczyć życie niewinnym osobom:

Zdecydowanie wspieramy wszystkie ofiary prawdziwego molestowania, homofobii, rasizmu i potępiamy wszelkie tego typu działania oraz przekonania. Zawsze! W naszym ukochanym środowisku metalowym (i nigdzie indziej) nie ma coś takiego miejsca. Oskarżenia o wszelkiego rodzaju nadużycia powinny być brane poważnie. Molestowanie seksualne zdarza się i jest okropne. Jednak zdarzają się też fałszywe oskarżenia i potrafią one bardzo łatwo i szybko zniszczyć życie, związki oraz kariery.

Przeczytajcie całe oświadczenie zespołu:

Miejmy nadzieję, że grupa ludzi uprzykrzająca życie Decapitated nic nie wskóra. Trasa koncertowa z okazji 25-lecia zespołu ma się rozpocząć 25 stycznia 2022 w Austrii. Nie zabraknie też polskiego koncertu - 26 lutego 2022 Decapitated zagra we Wrocławiu.