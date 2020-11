Kuba Kawalec z Happysad skrytykował Kazika: "Kupa w swoje gniazdo"

Ministerstwo Kultury opublikowało 13 listopada 2020 listę artystów oraz instytucji, które miały utrzymać pieniądze z Funduszu Wsparcia Kultury. W sieci zawrzało, gdy okazało się, że gwiazdy pop i disco polo mają otrzymać ogromne sumy. Kult skomentował sprawę wyznając, że nie przystąpił do Funduszu, bo są to ukradzione pieniądze i rząd powinien wesprzeć służbę zdrowia, która jest w gorszej sytuacji. Sprawę skomentował również Kuba Kawalec z Happysad, który nie zgadza się ze słowami Kazika z Kultu.

Muzyk w specjalnym wpisie na Facebooku zdradził, że razem z menedżerem zespołu zgłosił się do Ministerstwa Kultury po łącznie 500 tysięcy złotych, które zostały im przyznane. Pieniądze te miały trafić do zatrudnionych przez nich ludzi, czyli muzyków, techników, realizatorów dźwięku, kierowców oraz oświetleniowców, którzy praktycznie przez rok nie mogą wykonywać swojego zawodu:

500 tysięcy to ogromna kwota, robi wrażenie, to oczywiste. Szczególnie kiedy zestawi się ją z zarobkami nauczycieli czy pielęgniarek. Dla większości nieistotnym pewnie jest fakt, że gdyby całość przeliczyć na miesięczne wypłaty dla Zespołu za ten rok, to wyszłoby niecałe 2800 brutto na osobę. Zamiast zero złotych - 2800. Brutto. Pięknie by wyszło. Jeśli Fundusz Wsparcia Kultury miałby być realnym wsparciem, to byłaby właśnie REALNA pomoc za rok niemożności wykonywania zawodu.