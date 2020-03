Kulisy trasy "Messer" wokalisty Rammsteina z 2018 roku zostaną opublikowane. "To coś brudnego, głośnego i bardzo punkowego"

Feuerrader to prężnie działający polski fanklub grupy Rammstein. Wielbiciele formacji prowadzą fanpage na Facebooku oraz stronę internetową, na której każdy rammsteinoholik znajdzie wiele ciekawych informacji. Niedawno reprezentantom fanklubu udało się przeprowadzić wywiad z Zoranem Bihaćem. Reżyser wielokrotnie współpracował z artystami przy tworzeniu klipów i nie tylko.

Oprócz nagrań wideo dla grup Rammstein i Lindemann, Bihać nagrał również ciekawy materiał o trasie "Messer". Koncerty miały miejsce w Rosji w 2018 roku i są wspominane przez reżysera oraz zespół jako wyjątkowy i szalony czas. Polski fanklub zapytał Bihaća, czy zamierza wydać nagrania i podzielić się kulisami imprez. Reżyser przytaknął.

"

Tak, filmowałem tę trasę i pewnego dnia te nagrania ujrzą światło dzienne. To coś brudnego, głośnego i bardzo punkowego. Ten wyjazd to było absolutne szaleństwo. Najtrudniejsza moja robota w ogóle, ponieważ kręciłem koncerty, albo afterparty, albo podróż - co chwilę się coś działo, co trzeba było uchwycić kamerą. Myślę, że na tych nagraniach macie szansę zobaczyć Tilla, jakim był 20 lat temu. To jest coś, co uwielbiam. Prawdziwy duch spod znaku Sex & Drugs & Rock’n’Roll. Prawdziwa punkowa postawa. Tak właśnie wyobrażałem sobie dzikie czasy Zeppelinów, Iggy’ego i Sabbathów. "