13 listopada 2020 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poinformowało o przyznaniu artystom łącznie 400 mln złotych w ramach Funduszu Wsparcia Kultury. Pieniądze trafiły do teatrów, oper, fundacji, jak również do artystów, m.in. Bayer Full, Golec uOrkiestra czy Piotra Kupichy. Okazało się, że niektórzy polscy artyści nie zgłosili się po pomoc do Ministerstwa - Kult nie chciał w żaden sposób wiązać się z Funduszem, który według niego obraca "skradzionymi pieniędzmi".

Kult nie skorzystał z pomocy Ministerstwa Kultury: "Nie chcemy tych ukradzionych wam pieniędzy"

Na profilu Kultu na Facebooku pojawił się wpis, w którym zespół wyjaśnił, dlaczego postanowił nie wnioskować o wsparcie ze strony Ministerstwa Kultury, chociaż sytuacja w zespole nie jest różowa:

" My nie prosiliśmy chociaż sytuacja w Kulcie daleka jest od choćby różowej. Niektórzy koledzy już zarabiają w inny sposób dzieląc swój czas na pracę i próby. Właściwie wróciliśmy do czasów gdy zaczynaliśmy.Jednak od tych....( z trudnością powstrzymujemy się od użycia wulgaryzmu) nic nie chcemy. "

Kult stwierdził, że są ludzie, którzy bardziej potrzebują tych pieniędzy - mowa tu o lekarzach, pielęgniarkach czy ratownikach.

" Rząd nie może ci dać żadnych pieniędzy, bo ich nie ma. Jeśli jednak komuś daje to znaczy że przedtem komuś zabrał. Zabrał setkom tysięcy uczciwie pracujących ludzi, którym teraz na dodatek zamyka interesy. Nie chcemy tych ukradzionych wam pieniędzy. "

Jak zatem można wspomóc zespół? Sposób jest banalnie prosty - kupując płyty Kultu:

" Jeśli chcesz nas wesprzeć to kup naszą ostatnią płytę z CD i DVD z koncertu na Polandrock. Przy okazji posłuchasz i obejrzysz największy koncert jaki odbył się na ziemi polskiej kiedykolwiek. "

Przeczytajcie cały wpis Kultu:

