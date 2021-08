Kult co rusz udostępnia kolejne teledyski do piosenek z "Ostatniej płyty". Mimo takiego tytułu, album wcale nie jest ostatni, ale fani musieli czekać aż prawie 5 lat na nowy krążek. Najnowszy klip powstał do ballady "Chcę miłości" i w nagraniu widzimy cały zespół, który jest na... terapii grupowej. Jak prezentuje się to wideo?

Kult trafił na terapię grupową. Zobacz nostalgiczny klip do utworu "Chcę miłości" [WIDEO]

Teledysk został wyreżyserowany przez Wojtka Jabłońskiego, a za zdjęcia odpowiada Bartosz Bieńka. W klipie widzimy cały skład Kultu, który wybrał się na terapię grupową. Zespół lubi zaskakiwać w swoich najnowszych teledyskach i nie inaczej jest w klipie do "Chcę miłości":

Oglądaj

Kult ostatnio narobił sporo zamieszania, gdy opublikował wpis dotyczący koncertów tylko dla zaszczepionych. Porównał taką sytuację do apartheidu i muzycy oświadczyli, że nie chcą dzielić ludzi i grać tylko dla publiczności po szczepieniach. Niektórzy pomyśleli, że artyści są przeciwni szczepieniom, ale Kazik później odniósł się do tych słów wyznając, że sam jest już zaszczepiony.