Kult zapowiedział "Ostatnią płytę". Właśnie ruszył preorder albumu z autografami

Zespół powraca z nowym albumem "Ostatnia płyta" - tak właśnie będzie nosić tytuł najnowszy krążek grupy Kult. 5 maja o 12:00 rozpocznie się preorder płyty na stronie wytwórni SP Records, a 1000 pierwszych osób otrzyma krążek z autografami muzyków. Jakie piosenki trafią na nowe wydawnictwo Kultu?

Kult nie daje o sobie zapomnieć. W listopadzie 2020 wydał koncertowe wydawnictwo "Live Pol'and'Rock Festival 2019", a teraz szykuje się do wydania studyjnego nagrania. W wywiadzie dla magazynu Teraz Rock, Kazik wyznał, czy rzeczywiście nadchodzący album będzie ostatnim:

Nie dorabiamy do tytułu albumu żadnej filozofii. Choć bez wątpienia mnóstwo ludzi będzie i tak myślało, że chodzi o ostatnią płytę w karierze – bo do ludzi można mówić, wyjaśniać, tłumaczyć, a oni i tak wiedzą swoje. A płyta akurat na daną chwilę będzie ostatnia – co nie oznacza, że nie będzie następnych. Bo będą.