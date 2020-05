Kultowy album Joy Division ukaże się na winylu. Płyta obchodzi swoje 40-lecie

Joy Division wydał tylko 2 studyjne albumy, ale krążki ''Unknown Pleasures'' i "Closer" wywarły wielki wpływ na świat muzyki. Teraz fani post-punkowej legendy będą mogli sobie sprawić ''Closer" na winylu - wszystko z okazji 40-lecia albumu.

Kultowy album Joy Division ukaże się na winylu z okazji 40-lecia

17 lipca 2020 krążek "Closer" pojawi się w streamingu oraz na przezroczystym winylu. Co więcej "Love Will Tear Us Apart", "Transmission'' i "Atmosphere" zostaną na nowo zremasterowane i ukażą się jako single 7". Były one ostatni raz wydane w 1992 nakładem Factory Records, zatem będzie to niezła gratka dla fanów, którzy chcą uzupełnić swoją kolekcję płyt.

Zobacz także: Tak wyglądał pierwszy koncert Joy Division 42 lata temu [CIEKAWOSTKI]

Single ukażą się z oryginalnymi okładkami i piosenkami na stronie B - na "Transmission" pojawi się "Novelty", singiel "Atmosphere" zawiera na stronie B "She's Lost Control", zaś na "Love Will Tear Us Apart" pojawi się "These Days".

Chciałbyś mieć "Closer" Joy Division na winylu? Pewnie, że tak! Nie

Zobacz także: Ian Curtis - ciekaworski o legendarnym wokaliście Joy Division