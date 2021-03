Kultowy album Yugoton ukaże się na winylu. To na tej płycie pojawił się utwór "Malcziki" z Kazikiem

"Yugoton" to polskie covery jugosłowiańskich piosenek nagranych przez m.in. Kazika, Nosowską, Kukiza. Z okazji 20-lecia płyty wkrótce ukaże się specjalne wydanie krążka.

Na początku marca minęła 20. rocznica od premiery albumu nagranego przez supergrupę Yugoton w składzie: Kasia Nosowska, Kazik Staszewski, Ryszard „Tymon” Tymański, Paweł Kukiz, Olaf Deriglasoff i Grzegorz Nawrocki. W warszawskim studio do polskich artystów dołączyli jugosłowiańscy artyści: Vlado Divljan z zespołu Idoli (dwie piosenki grupy: „Rzadko widuję cię z dziewczętami” i „Malcziki” to single promujące album) i Darko Rundek z grupy Haustor oraz kubańczyk Rei Ceballo.

Z okazji dwudziestej rocznicy premiery albumu przygotowano specjalną wersję albumu winylowego, która ukaże się już 16 kwietnia. Album „Yugoton” wydany będzie w nowej szacie graficznej na 180 gramowej żółtej płycie winylowej. Każdy kolekcjonerski album będzie numerowany, a zamówić możecie go na specjalnej stronie www.20latYugoton.pl. Album „Yugoton” dostępny jest również na płycie CD oraz w systemach streamingowych.

To nie koniec niespodzianek. Do sieci trafił długo niedostępny teledysk do piosenki „Rzadko widuję Cię z dziewczętami”.

Album wydany przez wytwórnię Zic Zac zawierał nowe wersje popularnych jugosłowiańskich piosenek z polskimi tekstami. Nazwa grupy, jak i tytuł płyty nawiązywały do wytwórni muzycznej Jugoton, która w Jugosławii lat 70. i 80. była symbolem przemysłu fonograficznego. W tej wytwórni ukazało się większość płyt wykonawców, których piosenki znalazły się na albumie „Yugoton".

Pomysłodawcą wydawnictwa, w którym splotły się kultury chorwacka, kubańska, serbska i polska był dziennikarz muzyczny Grzegorz Brzozowicz, który prowadził między innymi audycję muzyczną, przedstawiającą twórczość zespołów z Jugosławii. Jej słuchaczami byli m.in. Kazik Staszewski i Paweł Kukiz, którzy zaśpiewali na płycie kilka piosenek.

Nowe aranżacje tuzina piosenek przygotował Olaf Deriglasoff (Apteka, Dzieci Kapitana Klossa, Pudelsi, Homo Twist, Kazik.) Aranżacją sekcji dętych zajął się lider zespołu Cale Soll, kubański muzyk Rei Ceballo. Polskie wersje piosenek z repertuaru zespołów: Elektricni Orgazam, Idoli, Bajaga, Film, Haustor, Prljavo Kazaliste, Areodrom i Parni Valjak zaśpiewali m.in.: Katarzyna Nosowska, Olaf Deriglasoff, Paweł Kukiz, Kazik Staszewski i Ryszard „Tymon” Tymański.Z albumu „Yugoton” pochodzą trzy ponadczasowe single: „Malcziki” (Kazik), „Rzadko widuję cię z dziewczętami” (Kasia Nosowska i Paweł Kukiz) oraz „O nic nie pytaj” (Paweł Kukiz).

Piosenki te, jak i cały album mimo upływu dwudziestu lat od premiery płyty nie straciły na swojej przebojowości i świeżości. Niezwykła muzyczna mieszanka kulturowa, która powstała przed dwiema dekadami wciąż bawi nowe pokolenia słuchaczy udowadniając, że muzyka nie zna granic, również czasowych.