Kup maseczki z ulubionym zespołem. Muzycy przeznaczą dochód na walkę z COVID-19

Trwa pandemia koronawirusa, która odbiła się w mniejszym lub większym stopniu na każdym z nas. To bardzo trudny czas dla branży muzycznej i koncertowej. Granie na żywo jest aktualnie prawie niemożliwe, a wszystko wskazuje na to, że sytuacja nie zmieni się jeszcze przez długie miesiące.

Maseczki ochronne z ulubionym zespołem wspierają walkę z COVID-19

Jednak muzycy nie tracą nadziei, dają występy online, tworzą specjalny merch, aby przetrwać kryzys, kontaktują się z fanami online i dodają sobie i wielbicielom otuchy w tych trudnych dla nas wszystkich czasach. Mimo niekorzystnych zmian, gwiazdy starają się też pomagać i wspierać Światową Organizację Zdrowia i inne placówki, które walczą z pandemią. Koncert zorganizowany przez Lady Gagę oraz WHO zebrał około 130 milionów dolarów na walkę z koronawirusem.

Kolejne przedsięwzięcie muzyczne pewnie nie przyniesie aż takich zysków, jednak również zasługuje na pochwałę. W sieci pojawiła się możliwość zakupu maseczek z logiem ulubionej kapeli rockowej. Stonesi, Dorsi, Queen, Black Sabbath i inni zrzekli się zysków ze sprzedaży sprzętu ochronnego. Zarobione pieniądze trafią do WHO oraz fundacji MusiCares - obie organizacje wykorzystają budżet na walkę z COVID-19.

W ofercie znajdziemy opakowanie 3 maseczek inspirowanych grupą The Doors. Jedna z nich nawiązuje do "Strange Days" z 67 roku, jednak wpisuje się w aktualną sytuację. Chętni mogą także kupić maski z najsłynniejszym rockowym językiem na świecie - symbolem The Rolling Stones. Black Sabbath zaoferowało z kolei fioletowy print z czasów "Master of Reality". Maseczki sprzedaje też Pantera oraz Queen.