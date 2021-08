Kurt Cobain był ogromnym fanem Metalliki. Kirk Hammett nie mógł w to uwierzyć

Kirk Hammett nie wierzył, że Kurt Cobain był fanem Metalliki

Fakt, że Kurt Cobain zaprzyjaźnił się z muzykami Metalliki nie jest jakoś specjalnie zaskakujący. Równie niezaskakujący jest też fakt, że to Kirk Hammett był jego najlepszym kumplem z tej grupy. W końcu gitarzysta zawsze był bardziej "alternatywny", niż jego "metalowi" koledzy z zespołu.

Niedawno muzyk Metalliki porozmawiał z Classic Rock Magazine na temat obchodzącego 30. urodziny "Czarnego Albumu". Panowie dyskutowali o tym, jak ogromny wpływ na popkulturę i rynek miał ten album, porównując go m.in. do innego legendarnego krążka - mowa tu o "Nevermind" Nirvany, który wprowadził na salony grunge.

Hammett nie mógł uwierzyć, że Cobain był fanem grupy:

Kurt Cobain wpadł na jeden z naszych koncertów w Seattle podczas promocji "The Black Albumu". Znałem się z nim dość dobrze i sporo się ze sobą spotykaliśmy. Był naprawdę dużym fanem Metalliki. Byłem wręcz zaskoczony, jak bardzo nas lubi.

Hammett dodał następnie, że sukces komercyjny Metalliki i jej ciężkiej muzyki miał spory wpływ na to, że grunge stał się akceptowalnym i mainstreamowym gatunkiem muzycznym:

Rockowe radia, które nam pomogły i nas zaakceptowały, pomogły też samemu grunge'owi. Niedługo po tym, jak wyszedł "Black Album", Nirvana wydała "Nevermind". Lubię myśleć, że mieliśmy chociaż trochę zasługi w tym, że Nirvana, Pearl Jam i Alice in Chains zostały zaakceptowane.

Hammett dodał, że po 30 latach nadal nie do końca rozumie, dlaczego to akurat "The Black Album" jest najlepiej sprzedającym się krążkiem Metalliki:

To nadal jest kulturowa siła natury. Niezależnie od tego, jak zmienia się współczesny rynek, to w tym albumie jest coś, co nadal sprawia, że ludzie stają się naszymi fanami przez te piosenki. One nadal są aktualne i rezonują z fanami.

Już we wrześniu 2021 roku na rynek trafi specjalna wersja "Czarnego albumu", na której usłyszymy covery Metalliki autorstwa mnóstwa różnych artystów - od Flatbush Zombies do Ghosta.