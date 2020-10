Lady Pank z zarzutami o promowanie pedofilii. Janusz Panasewicz wydał oświadczenie

Lady Pank pewnie nie spodziewali się takiego ataku ze strony słuchaczy. Zespołowi zarzucono promowanie pedofilii w hicie "Na co komu dziś". Co na te oskarżenia muzycy?

Lady Pank odpowiada na zarzuty o promowaniu pedofilii

"Na co komu dziś" to utwór który trafił na płytę Lady Pank w 1994 roku. Autorem muzyki jest Jan Borysewicz, a tekst napisał Bogdan Olewicz. To właśnie warstwa liryczna po niemal 30 latach od premiery piosenki budzi kontrowersje.

Lady Pank o pedofilii w tekstach

Jeden z czytelników "Wysokich Obcasów" wysłał redakcji list, w którym zwrócił uwagę, że hit Lady Pank nie powinien być emitowany w radiu ze względu na jego kontrowersyjny tekst. Słuchacz zarzucił twórcom promowanie pedofilii.

Autorowi listu do redakcji chodziło o niniejszy fragment:

" Chciałem być sobą za wielką wodą

Na czekoladę poczułem chęć

Była namiętna, bardzo nieletnia

I dobrze znała refrenu sens "

Słuchacz swoje oburzenie argumentuje wszechobecną walką z pedofilią. Utwór sugeruje, że podmiot liryczny miał kontakt seksualny z osobą "bardzo nieletnią". Czytelnik WO pyta:

" Bardzo nieletnia? Rany… To ile ona miała lat – 12? 13?! Niedobrze się robi. Walczymy z pedofilią, a wciąż są stacje, które ową piosenkę uparcie grają. Czy tylko ja widzę niestosowność jej treści? Ktoś może powiedzieć, że się czepiam, przesadzam. "

Portal Gazeta.pl, zapytał wokalistę zespołu o kontrowersyjny fragment. Janusz Panasewicz odpowiedział:

" To jest piosenka sprzed ponad 20. Ja nie będę komentował czegoś, co odbyło się 15 czy 20 lat temu. I piosenki, do której nie napisałem tekstu. "

Z kolei menadżer grupy, Maciej Durczak podkreślił z kolei, że tekst owszem, może być dla wielu osób kontrowersyjny, jednak jest fikcją literacką i tak należy go traktować. W rozmowie z Gazetą oznajmia: