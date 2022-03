Łąki Łan rozstało się z Paprodziadem. "Przynosi wstyd zespołowi i całej Polsce"

Łąki Łan czuje się na scenie jak ryba w wodzie, czy też może jak zając mknący przez pole lub bąk zbierający nektar z kwiatów. Ci funkujący muzycy nie mają sobie równych co do energii, jaką wytwarzają na swoich koncertach.

Tym razem jednak w zespole nie dzieje się dobrze. Wokalista Łąki Łan, Włodzimierz "Paprodziad" Dembowski od jakiegoś czasu dzielił się w mediach społecznościowych absurdalnymi teoriami. Niedawno nazywał wojnę w Ukrainie spiskiem. Grupa ostro zareagowała na wpisy.

Od rozpoczęcia wojny w Ukrainie Paprodziad publikuje na swoich mediach społecznościowych kontrowersyjne treści. Jak twierdzi, wojna w Ukrainie jest spiskiem, szczepienia przeciw COVID-19 to terapia genowa, a Ameryka w ramach badań okalecza ludzkie płody.

Mężczyzna od początku pandemii promował najrozmaitsze teorie spiskowe, a nawet nagrał antyszczepionkową piosenkę. "Larum" zostało nagrane wraz z Bilonem i Szwedem SWD. Możemy w nim usłyszeć między innymi: "Skirlidirlibą, fale są, fale są i nadajniki w szprycach od filantropa Billa". Co ciekawe numer na YouTube doczekał się niemal miliona wyświetleń.

Muzyk od niedawna publikuje także treści dotyczące wojny w Ukrainie. Nazwał wojnę rozpraszaczem, który jest "globalnym spektaklem" i udostępnił nagranie, w którym pewna kobieta sugeruje, że sytuacja na Wschodzie jest jedynie przykrywką dla uchwalenia "globalnego traktatu pandemicznego" przez Światową Organizację Zdrowia.

W spawie najpierw zajął głos perkusista i współzałożyciel Łąki Łan, Piotr Koźbielski. "MegaMotyl" postanowił stanowczo odciąć się od kolegi z zespołu:

Piszę to z wielkim smutkiem... W obliczu tragedii, jaka dzieje się w Ukrainie i tego co wypisuje w socjal mediach mój były już wokalista Włodek Dembowski aka Paprodziad, całkowicie odcinam się od niego i nie chce być już nigdy z nim kojarzony. Przynosi on wstyd zespołowi Łąki Łan i całej Polsce.