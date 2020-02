Lamb Of God opublikował nowy singiel "Checkmate"

Zespół Lamb Of God opublikował nowy utwór z nadchodzącej płyty. Tytułowy “Checkmate” zapowiada następcę "VII: Sturm und Drang" z 2015 roku.

8 maja 2020 roku pod barwami Epic Records zostanie wydany pierwszy od pięciu lat album Lamb Of God. Na płycie usłyszymy debiut studyjny perkusisty Arta Cruza. Jak ogłasza zespół, krążek będzie wynikiem "prawdziwej współpracy między wszystkimi członkami grupy" oraz "mieszanką stylu każdej osoby, która łączy się w nowy, oryginalny kierunek". Pierwszego singla z płyty możecie posłuchać poniżej:

Gitarzysta Mark Morton zapowiedział materiał słowami:

"Checkmate" łączy w sobie wszystkie elementy brzmienia Lamb Of God, które rozwijaliśmy przed dwie ostatnie dekady. Tym razem wracamy z nowymi ambicjami i zaciekłością. To pobudzony i ożywiony Lamb Of God 2020. Nigdy nie byliśmy bardziej podekscytowani. "