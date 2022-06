Lamb Of God ogłosił właśnie swój nowy album. Ten będzie nosił tytuł "Omens" i zadebiutuje już 7 października 2022 roku. Wyprodukował go współpracujący z Kornem i Megadeth Josh Wilbur, a pierwszy singiel o tytule "Nevermore" usłyszymy już w najbliższy piątek, czyli 10 czerwca.

Panowie przy okazji ogłosili też trasę koncertową z Killswitch Engage, na której będą im towarzyszyli m.in. Motionless in White, Suicide Silence, Animals as Leaders, czy Baroness - skład imprez będzie się zmieniał, ale niestety "Omens Tour" będzie tylko w USA. Na razie grupa nie ogłosiła planów koncertowych po Europie.

Lamb of God wypowiedział się jednak na temat nadchodzącego krążka - gitarzysta Mark Morton podkreślił w oficjalnym oświadczeniu, że grupa czuje się ze sobą mocno związana i to słychać w tym, jak grają:

Nasz zespół nigdy nie był ze sobą tak bardzo zżyty. Słychać to moim zdaniem na płycie "Omens". Widać to podczas naszych występów, a nawet poczujesz to, jak spędzisz z nami 5 minut.