Lars Ulrich wybrał najlepszy utwór Metalliki w historii. Padło na kontrowersyjny album

Metallica to jeden z najważniejszych zespołów metalowych w historii gatunku. Chociaż na koncie grupy nie brakuje niezrozumiałych dla fanów decyzji i kontrowersyjnych płyt, to w dużej mierze dzięki ekipie Ulricha i Hetfielda metal przeniósł się do mainstreamu. Czy to źle, a może jednak dobrze - to temat na długie dywagacje, a ilu słuchaczy muzyki, tyle opinii.

Metallica: Lars Ulrich wybrał najlepszy utwór zespołu

28 sierpnia ukazała się kolejna płyta gigantów. "S&M2" to drugie wydawnictwo zespołu nagrane z orkiestrą symfoniczną. W ramach promocji materiału grupa udzieliła wielu nowych wywiadów, z których możemy dowiedzieć się ciekawostek nie tylko o krążku.

Np. Lars Ulrich zdradził w rozmowie z GQ, która piosenka zespołu jest jego ulubioną. Muzyk wymienił przebój z kontrowersyjnej płyty "Black Album" wydanej w 1991 roku .To na niej Metallica ugrzeczniła swoje brzmienie, a także zamieściła największy hit w historii formacji "Nothing Else Matters".

Jaka jest ulubiona kompozycja Larsa Ulricha?