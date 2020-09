Lars Ulrich żartuje sobie, kto mógłby zagrać członków Metalliki w filmie

Po ogromnym sukcesie komercyjnym fabularyzowanej biografii Freddiego Mercury'ego i Queen - "Bohemian Rhapsody" coraz więcej zespołów decyduje się na współpracę z filmowymi twórcami. Produkcje fabularne, w przeciwieństwie do dokumentów, cieszą się większą popularnością wśród widzów, są częściej zauważane przez krytyków i promowane w mediach. Jednak mają też swoje minusy.

Kto mógłby zagrać Metallikę w filmie o zespole?

Jak zauważył w jednym z ostatnich wywiadów Lars Ulrich, przy tego typu produkcjach trudno przekazać stuprocentową prawdę o wydarzeniach z danego czasu. Stąd wątpliwości muzyka czy Metallica powinna kiedykolwiek zdecydować się na podobną współpracę.

Jednak od niewinnych rozmów do kontraktu z twórcami filmowymi jeszcze daleka droga, dlatego perkusista Metalliki nie szczędził sobie żartów o ewentualnej biografii zespołu na dużym ekranie.

W rozmowie z portalem Collider, Ulrich zapytany o film na temat historii Metalliki powiedział:

" Cóż, potrzebowaliby półtorametrowego, małego, łysiejącego gościa. Żartujemy z tego, ponieważ był czas, kiedy pytano nas o to, kto mógłby zagrać Metallikę przez trzy miesiące w wielu wywiadach. "

Okazuje się, że muzycy już wybrali. Zgodnie z relacją Larsa, w jego osobę miałby się wcielić James Spader, znany z seriali takich jak "Orły z Bostonu", "The Office" czy "Czarna lista". Jamesa Hetfielda powinien zagrać... lew z Czarnoksiężnika z krainy Oz, ponieważ wyglądają identycznie. Natomiast w Kirka Hammetta powinien wcielić się nikt inny jak sam... Carlos Santana.

Ulrich podkreślił, że wymyślając swoje typy, panowie świetnie się bawili, jednak co chwila zadawali sobie pytanie, o jakim okresie mają myśleć. Czy wybierać aktorów sugerując się własnym wyglądem sprzed lat, a może celować do artystów, którzy są podobni do zespołu teraz? Tak czy inaczej, słowo się rzekło.