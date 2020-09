Lars Ulrich zdradził, do której piosenki Metalliki się nie przyznaje

Metallica ma karierę, której może pozazdrościć znakomita większość zespołów na świecie (nie tylko tych metalowych). Panowie od prawie 30 lat grają koncerty na wyprzedanych stadionach i wielkich arenach, mają na koncie niezaprzeczalne hymny, a także są twórcami jednej z najlepiej sprzedających się płyt w historii (mowa oczywiście o "The Black Albumie").

Lars Ulrich wskazał najgorszy utwór Metalliki

Nie wszystko jest jednak kolorowe w królestwie Metalliki. Niedawno perkusista Lars Ulrich udzielił wywiadu portalowi Vulture, gdzie wybrał swój najmniej ulubiony kawałek w historii Mety. Dla artysty najgorszym dziełem Metalliki jest "Eye of The Beholder" z albumu "... And Justice For All". Tak perkusista wyjaśnił swoją opinię:

" Za każdym razem jak słyszę ten kawałek, to mam wrażenie - i nie chce być za bardzo chamski wobec tej piosenki - że jest bardzo wymuszony. Brzmi jakbyś wrzucił kwadratowy klocek do okrągłej dziury. Brzmi jakby miał dwa różne tempa. Intro i zwrotki mają uczucie rytmu 4/4, a potem refreny są jak walc. Dosłownie to są dwa różne światy. Brzmi to dziwnie i nie jestem fanem tego kawałka. "

Artysta wyjaśnił też, że raczej nie słucha zbyt dużo własnej muzyki, bo zaczyna za bardzo analizować twórczość:

" Na pewno trochę dlatego, że jestem zbyt analityczny. To praktycznie niemożliwe, żebym posłuchał piosenki Metalliki bez zastanawiania się na miksem, nad brzmieniem, nad tym, czy wokal nie jest za głośno i czy bas nie ma za dużo dołu. To staje się ćwiczeniem na słuchanie. Jak słucham swoich ulubionych artystów, jakiegoś Rage Against The Machine, to odlatuje. Ale jak słyszę Metallikę, to od razu mam w głowie pytania. "

Dyskografię Metalliki zamyka wydany w sierpniu 2020 roku album "S&M 2", koncertowe wydawnictwo nagrane we współpracy z Orkiestrą Symfoniczną San Francisco.