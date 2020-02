Legenda norweskiego black metalu w nowym utworze Nergala. Posłuchaj "By The River"

14 lutego 2020 roku w sieci zadebiutował nowy kawałek z płyty Me And That Man zatytułowanej "New Man, New Songs, Same Shit, Vol. 1”. W piosence będącej piątym singlem z nadchodzącego wydawnictwa gościnnie zaśpiewał Ihsahn z norweskiej blackmetalowej grupy Emperor. Jak brzmi utwór "By The River"?

Me And That Man - Ihsahn z Emperora w utworze "By The River"

Nergal nie zwalnia tempa. Nie tylko wciąż aktywnie uczestniczy w życiu zespołu Behemoth, ale również tworzy własne przedsięwzięcie muzyczne o nazwie Me And That Man, w którym odchodzi nieco od ciężkiego brzmienia, na rzecz bardziej melodyjnego grania. Już niedługo ukaże się druga płyta o przewrotnym tytule "New Man, New Songs, Same Shit, Vol. 1”. Do tej pory Adam Darski zaprezentował już cztery kawałki z albumu. Z okazji Walentynek w sieci pojawił się teledysk do nowego utworu pod tytułem "By the River".

Gościnnie w piosence zaśpiewał legendarny muzyk z Norwegii - Ihsahn, który jest wokalistą blackmetalowej kapeli Emperor. To nie jedyna gwiazda, która pojawi się na nadchodzącej płycie Me And That Man. W piosenkach usłyszymy bowiem Coreya Taylora ze Slipknota, Brenta Hindsa z Mastodona, a także Matta Heafy'ego z Trivium. Na drugiej płycie solowego projektu Nergala zabraknie natomiast Johna Portera, z którym muzyk początkowo tworzył duet. Drogi artystów rozeszły się w 2017 roku.

Me And That Man - "New Man, New Songs, Same Shit, Vol. 1” - kiedy premiera?

Nowy singiel ukazał się trochę ponad miesiąc przed premierą krążka. Prawdopodobnie "By the River" jest otatnią piosenką promującą album. Płyta trafi do sprzedaży już 27 marca 2020 roku.

