Legenda punka odmówiła odwołania trasy koncertowej: Nie jesteśmy jeb*nym Green Day

Artyści i branża rozrywkowa od tygodni liczą straty. Przemysł muzyczny to jeden z tych, który na panującej epidemii koronawirusa ucierpi najmocniej. Gwiazdy na całym świecie odwołują trasy koncertowe, akcje agencji i dystrybutorów biletów spadają, a kluby i hale do odwołania zawieszają działalność. Część muzyków, także w Polsce dołączyła się do akcji "Zostań w domu" i postanowiła wystąpić dla fanów online. Dzięki nowym technologiom fani mogą uczestniczyć w koncercie Urszuli czy też grupy Nagrobki nie wychodząc z domu.

The Exploited odmawia odwołania koncertów

Jednak nie wszyscy stosują się do ogólnoświatowych zaleceń. Legendarny zespół punkowy, The Exploited odmówił zrezygnowania z trasy koncertowej. Muzycy bez względu na konsekwencje, które mogą wyniknąć z organizowania zgromadzeń podczas pandemii, rozpoczęli występy w Australii.

Wokalista kapeli Wattie Buchan uznał, że nie podda się tak łatwo. Zapowiedział australijską trasę hasłem "Jeb*ć koronawirusa!". Artysta twierdzi, że w jego życiu było już wiele innych okoliczności, które mogły go skuteczniej powstrzymać przed graniem, a mimo to nadal jest aktywnym muzykiem, dlatego tym bardziej, nie powstrzyma go przed niczym jakiś wirus.

" Miałem 5 zawałów, bajpasy, mam rozrusznik serca. Mam anulować koncerty z powodu wirusa? Nie jesteśmy jeb*anym Green Dayem. Nie będziemy odwoływać nadchodzących występów, nie musicie się o to martwić. Punks Not Dead! "

Buchan faktycznie przeszedł zawał serca w 2014 roku. Potem trafił do szpitala ponownie 3 lata później, podczas trwania trasy z The Casualties.

Trasa koncertowa The Exploited po Australii i Nowej Zelandii ma trwać do końca marca. Następne występy grupa zaplanowała w północnej części Rosji.

