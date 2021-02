Muzycy kultowego białoruskiego zespołu Razbitaje Serca Pacana spędzili 15 dni w areszcie. Zdaniem władz, koncert grupy był "przykrywką dla mitingu" politycznego. Prawdopodobnie chodzi o poparcie trwających od 2020 roku protestów przeciwko rządom Alaksandra Łukaszenki oraz teksty piosenek odnoszące się do sytuacji politycznej kraju.

Białoruś: Razbitaje Serca Pacana w areszcie

Od końca maja 2020 roku u naszych sąsiadów zza wschodniej granicy trwają protesty, które osiągnęły zasięg ogólnokrajowy. Głównym postulatem strajkujących obywateli jest uczciwe przeliczenie głosów i dymisja rządzącego nieprzerwanie od 1994 roku prezydenta Białorusi Alaksandra Łukaszenki. To największy tego typu zryw społeczny na Białorusi od momentu ogłoszenia niepodległości Białorusi w 1991 roku.

Jak podaje portal Polska Agencja Prasowa, muzycy z zespołu Razbitaje Serca Pacana zostali aresztowani i spędzili za kratami 15 dni z powodu zagrania koncertu, który odbył się 13 lutego 2021 roku w bazie turystycznej pod Osipowiczami. Zespół, słynie z mieszania stylów muzycznych i często odwołuje się w swojej twórczości do różnego rodzaju absurdów panujących w Białorusi Łukaszenki. I chociaż muzycy są do nich przyzwyczajeni, ostatnie wydarzenia zdecydowanie przerosły ich wyobrażenia na temat swojej ojczyzny.

Koncert rozpoczął się i po kilku minutach do sali wkroczyły służby OMON-u. Początkowo zgromadzeni myśleli, że cała akcja to rodzaj happeningu, co wpisywałoby się w charakter tej grupy. Okzało się jednak, że funkcjonariusze są prawdziwi. Zatrzymani zostali nie tylko członkowie zespołu Razbitaje Serca Pacana, czyli Pawieł Haradnicki, Dzianis Tarasienka, Alaksandr Kawalou i Andrej Wosipczyk, ale również osoby, który przyszły posłuchać koncertu. Łącznie aresztowano 68 osób, wśród których były rodziny z dziećmi. 59 z nich trafiło do sądu. Łączny wymiar kar wynosi 660 dni aresztu i 13 050 rubli grzywny.

Władze uargumentowały użycie przemocy nielegalnym zgromadzeniem, na którym "pod przykrywką koncertu zebrali się aktywiści destrukcyjnych kanałów na Telegramie". Członkowie RSP uczestniczyli w demonstracjach przeciwko sfałszowaniu wyborów. W pierwszych tygodniach protestów praktycznie codziennie grali koncerty na mińskich podwórkach. To właśnie tam zaprezentowali krótki utwór "Aszczuszczenia", w którym wyśmiewali Aleksandra Łukaszenkę, paradującego przed swoim pałacem w pełnym rynsztunku i z karabinem w dniu niedzielnej masowej demonstracji. W zamyśle białoruskiego lidera gest ten miał pokazać, że "się nie boi" i gotów jest bronić Białorusi, ale przede wszystkim siebie przed naporem demonstrantów, których porównał wtedy do "szczurów". Członkowie grupy Razbitaje Serca Pacana prawdopodobnie wyjdą na wolność 28 lutego 2021 roku.