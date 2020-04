Legendarny wrestler użył muzyki Metalliki w swoim wejściu do ringu [WIDEO]

WWE, czy też jak kto woli "amerykańskie anime", to organizacja zajmująca się profesjonalnym wrestlingiem. Wszelkie imprezy związane z federacją są wielkimi wydarzeniami. A przynajmniej tak było, dopóki USA nie zostało uderzone przez epidemię koronawirusa, która spowodowała, że wydarzenia związane z WWE odbywają się teraz bez udziału kibiców.

Legendarny zapaśnik wszedł do ringu przy muzyce Metalliki

Nie zmienia to jednak faktu, że WWE wciąż robi potężne show - podczas kolejnej Wrestlemanii w ringu pojawił się The Undertaker, jeden z największych gwiazdorów w historii profesjonalnego wrestlingu. "Nieumarły grabarz" przyjechał na miejsce ubrany w skórzane ubrania na czarnym motocyklu, a w drodze na ring towarzyszyło mu "Now That We're Dead" Metalliki.

Całość jest niesamowicie przerysowana i tandetna, ale całkiem przyjemnie się to ogląda. Zresztą zobaczcie sami:

Niedawno Metallica włączyła się w walkę z koronawirusem w USA. Giganci metalu postanowili bowiem przekazać 350 tysięcy dolarów czterem organizacjom charytatywnym. Pieniądze trafią nie tylko do banków żywnościowych w USA, ale także m.in. do fundacji pomagającej artystom i ekipom koncertowym poszkodowanym przez epidemię.