Leslie West nie żyje. Legendarny muzyk miał 75 lat

Leslie West był amerykańskim gitarzystą rockowym, wokalistą i autorem tekstów. Muzyk miał na swoim koncie wiele sukcesów, ale przez wielu ludzi najbardziej kojarzony jest z występem zespołu Mountain na festiwalu Woodstock w 1969 roku.

Leslie West nie żyje

Dzięki swojemu brzmieniu i niesamowitemu feelingowi wpłynął na całe zastępy młodszych gitarzystów - od Johnny’ego Ramone’a aż do Randy’ego Rhoadsa. Leslie West już od jakiegoś czasu poważnie chorował. Gitarzysta zmarł kilka dni po tym, jak doznał zawału serca w swoim domu na Florydzie. Mimo, że został przewieziony do szpitala, nie odzyskał już świadomości. O jego śmierci poinformował jego brat

Zespół Mountain powstał w 1969 roku, a Leslie West był jego jedynym stałym członkiem. Grupa zadebiutowała w 1970 roku albumem "Climbing!". Mountain świętowali swoje największe sukcesy w pierwszej połowie lat 70., kiedy to wydała cztery albumy. Później jeszcze wielokrotnie powracała na scenę, a jej ostatni album ukazał się w 2007 roku i nosił tytuł "Masters Of War". Zespół uznawany jest za jedną z grup, która miała największy wpływ na kształtowanie się heavy metalu.

Wśród najbardziej znanych utworów Mountain należą "Blood of the Sun", "Theme For An Imaginary Western", "Nantucket Sleighride" czy "Mississippi Queen".

Leslie West cierpiał na cukrzycę. W 2012 roku, zaledwie miesiąc po amputacji prawej nogi wydał solowy album. Mimo choroby nigdy nie opuszczało go poczucie humoru. Sprawę skomentował wtedy w jednym z wywiadów:

Mogło być gorzej! Mogłem przecież stracić rękę Leslie West

