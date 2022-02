Liam Gallagher podzielił się utworem, który zapowiada jego nadchodzący album. W singlu "Everything's Electric" usłyszymy na bębnach Dave'a Grohla z Foo Fighters, który jest również współautorem piosenki. Jak prezentuje się najnowszy utwór Gallaghera?

Liam Gallagher i Dave Grohl we wspólnym utworze. Jak brzmi "Everything's Electric"?

Kawałek "Everything's Electric" zapowiada album "C'mon You Know", który pojawi się na sklepowych półkach 27 maja 2022. Płyta będzie następcą krążka "Why Me? Why Not?" z 2019 roku. W nowym kawałku Gallaghera usłyszymy Dave'a Grohla, a za produkcję singla odpowiada Greg Kurstin.

Utwór "Everything's Electric" zostanie wykonany pierwszy raz na żywo 8 lutego 2022 na Brit Awards 2022.

Fani Oasis ciągle się zastanawiają, czy jest szansa, by bracia Gallagherowie wrócili razem na scenę. Noel stwierdził, że jednak nie chce powrotu Oasis, bo "spuścizna zespołu jest już zapisana w kamieniu". Z biznesowego punktu widzenia byłby to strzał w 10. Takie kapele, jak Guns N' Roses czy AC/DC wyprzedają swoje koncerty bez większego problemu i zapewne podobnie wyglądałaby sytuacja z Oasis. Czas pokaże, czy bracia Gallagherowie ulegną presji fanów i zagrają jeszcze razem.