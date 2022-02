Liam Gallagher jest fanem Królowej Elżbiety II: "Lubię ją, wygląda jak mały Jedi"

Bracia Gallagher to jedne z najbarwniejszych postaci świata muzyki. Niedawno po raz kolejny w mediach zabłysnął Liam, który stwierdził, że lubi królową, bo ta mu przypomina mistrza Jedi.

Liam Gallagher porównuje Elżbietę II do Jedi

Gallagher niedawno udzielił całkiem obszernego wywiadu portalowi NME, w którym odniósł się do wielu różnych sytuacji z ostatnich miesięcy. Muzyk nie próżnował i w trakcie kończenia pracy nad swoim 3. solowym krążkiem "C'MON YOU KNOW" napisał na Twitterze m.in. o tym, że znowu nie dostał tytułu szlacheckiego na początku 2022 roku.

Ten (prawdopodobnie pijany) podzielił się swoim niezadowoleniem 1 stycznia:

Więc znowu nie trafiłem na listę honorową. Do ku*wy nędzy co jeszcze muszę zrobić, żeby dostać jeden z tych tytułów szlacheckich? No cóż, trzymajcie się ramy, buziaki, LG.

W rozmowie z NME wyjawił, że nie żałuje tego, że podzielił się swoim niezadowoleniem publicznie, bo dzięki temu w pozytywny sposób rozpoczął swój rok:

Pewnie jest jakiś pajac, który sobie pomyślał: "Co ten imbecyl z Manchesteru sobie myśli? Że królowa da mu tytuł szlachecki za jakieś piosenki sprzed 30 lat?". Jeśli mogę wk*rwić jakiegoś śmiecia 1 stycznia, to jest dobre rozpoczęcie roku.

Gallagher dodał potem:

Prawda jest taka, że przyjąłbym to tylko, gdyby mi przywieźli list Pocztą Królewską do mojego k*rwa domu. Nie zamierzam nigdzie jechać i się przed kimkolwiek płaszczyć jak śmieć. Ale nie mam nic do rodziny królewskiej. Lubię królową. Jest jak mały Jedi. Dla mnie jest spoko.

Gallagher dostał również w grudniu propozycję współpracy od rapera Aitcha z Manchesteru, który ogłosił wszem i wobec, że zapłaci mu 7 milionów funtów za gościnny występ na jego albumie. Artysta odpowiedział mu w rozmowie z NME, że nie ma takiej opcji:

On nie ma je*anych 7 milionów funciaków - pewnie nie ma 7 funciaków, a co dopiero 7 milionów. Słuchaj - ja tego nie robię. To nie jest dla mnie. Wydaje się być przyjaznym chłopaczyną, ale ja naprawdę nie chcę być na czyimś albumie.

Krążek "C'MON YOU KNOW" ma być "biblijny" i usłyszymy go 27 maja 2022 roku.