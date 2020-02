Liam Gallagher przerwał koncert po 4 utworach

Liam Gallagher wystąpił 5 lutego 2020 roku w Niemczech w Hamburgu. Niestety fani byłego wokalisty Oasis nie wyszli z koncertu zadowoleni. Muzyk przerwał imprezę po zaledwie czterech piosenkach i zszedł ze sceny. Artysta wytłumaczył swoje zachowanie na Twitterze.

Jak podaje NME, Gallagher podczas występu w Hamburgu wykonał utwór "Rock’n’Roll Star", "Halo", "Shockwave" oraz "Wall of Glass". Po czterech utworach zszedł ze sceny ze względu na problemy z gardłem. Wokalista przeprosił fanów i wyjaśnił, że nie był w stanie kontynuować koncertu:

Przepraszam wszystkich, którzy przybyli dzisiaj na mój koncert do Hamburga. Straciłem głos, gdybym kontynuował występ, wyrządziłbym sobie tylko jeszcze więcej szkód. Kocham was wszystkich i mam nadzieję, że będziecie dla mnie wyrozumiali. Wynagrodzę wam to. "