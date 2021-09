Liam Gallagher zagrał na 17 września 2021 Isle of Wight Festival. Na drugi dzień muzyk umieścił w sieci zdjęcie, które zszokowało niejednego fana. Gallagher ma poranioną mocno twarz i okazuje się, że jest to skutek jego wypadku. Wokalista... wypadł z helikoptera.

Liam Gallagher wypadł z helikoptera. Jego fotografia po wypadku przeraża [ZDJĘCIE]

Jak doszło do wypadku byłego muzyka Oasis, nie wiadomo. Liam Gallagher udostępniając zdjęcie pokaleczonej twarzy napisał jedynie, że wypadł z helikoptera i porównał siebie z perkusistą The Who, Keithe Moonem, który miał podobnie szalone akcje.

Na pytanie internautów, z jakiej wysokości spadł, odpisał, że ze 100 tysięcy stóp (30 km). Żartował również, że zdjęcie nadaje się na okładkę kolejnego albumu. Miejmy nadzieję, że muzyk nie odniósł większych obrażeń, a rany na twarzy szybko się zagoją.