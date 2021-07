Zacznijmy od początku - w listopadzie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego opublikowało listę artystów i instytucji, które miały otrzymać pieniądze w ramach Funduszu Wsparcia Kultury. Wiele osób oburzyło się, że duże sumy miały trafić do gwiazd disco polo i popu, co spowodowało, że przeliczono ponownie dofinansowanie. Kult natomiast oświadczył na Facebooku, że nie przystąpił do Funduszu, bo "nie chce ukradzionych pieniędzy". Sprawę skomentował Lider Bayer Full, który skorzystał z Funduszu i powiedział, że "Kto by chciał kupić płytę Kultu?". Ponad pół roku później do sprawy odniósł się lider Kultu, Kazik Staszewski.

Lider Bayer Full skrytykował Kult. Teraz Kazik odpowiada: "Jeśli nie ma się o czymś pojęcia, lepiej o tym nie mówić"

W rozmowie z magazynem "Teraz Rock", Kazik Staszewski odniósł się do Funduszu Wsparcia Kultury podkreślając, że nie sądził, iż apel do fanów, by kupować płyty artystów spotka się z tak dużym odzewem:

Ja zgłosiłem votum seperatum z racji swoich gospodarczo liberalnych poglądów, trochę populizmu też w tym było, że są grupy, które bardziej potrzebują wspomożenia. Ale jednocześnie wyraźnie powiedziałem, że jeżeli ktoś uważa, że taka pomoc mu się należy, to niech bierze, jak dają. A na koniec pomyślałem, że może spróbować upiec pieczeń przy tym ogniu, pisząc, że jak chcecie pomóc, to kupujcie płytę. Odzew był kolosalny, ja się nie spodziewałem, że coś takiego może być.

Rzeczywiście sprzedaż ostatniej koncertówki Kultu oraz najnowszego, studyjnego albumu "Ostatnia płyta" zaskoczyła samych muzyków. Lider Kultu odniósł się również do słów wokalisty Bayer Full:

A wywiadu ze Świerzyńskim to w ogóle nie widziałem, dopiero potem na jakiejś powtórce, za to dowiedziałem się, że on tylko kropkę nad „i” postawił – jeszcze większą sprzedaż nam zapewnił! (…) Wiadomo, że na koncerty disco polo w małych miejscowościach przychodzą tłumy – może być po dwadzieścia, trzydzieści tysięcy ludzi. Pewnie dlatego on, usłyszawszy o Kulcie, wyśmiał temat. Tyle że tak jak ja nie wiem prawie nic o Sławku Świerzyńskim, tak, podejrzewam, on nie wie nic o mnie, bo my i disco polo to dwa osobne byty, dwa zupełnie odrębne światy nie przenikające się nijak. A jeśli nie ma się o czymś pojęcia, to lepiej o tym nie mówić.

Kult obecnie promuje swój najnowszy album "Ostatnia płyta". Mimo nazwy, nie jest to ostatni krążek zespołu. Na pierwszy singiel promujący to wydawnictwo wybrano mocny utwór "Wiara".