Krzysztof Sokołowski z Nocnego Kochanka o podręczniku do HiT: "Jest to trochę śmieszne, trochę przykre"

Tak jak wspomnieliśmy, wśród kontrowersyjnych fragmentów podręcznika znalazł się zapis, że "Ateiści są ludźmi wierzącymi, tyle że wierzą oni w nieistnienie Boga". Oprócz tego zapładnianie za pomocą in vitro zostało określone w książce "hodowlą", a podręcznik pyta również: "Kto będzie kochał wyprodukowane w ten sposób dzieci?".

W podręczniku do "HiT" znalazło się również miejsce dla dyskusji na temat rozwoju kultury - w tym i muzyki. W podrozdziale "Przemiany kulturowe" dowiadujemy się między innymi, że muzyka punkowa była prymitywna i wulgarna, a wizerunek punków "dziwaczny".

Całość przykuła uwagę m.in. Krzysztofa Sokołowskiego, wokalisty Nocnego Kochanka. Ten jakiś czas temu podzielił się na swoim Facebooku fragmentem książki "Roztrzaskane lustro – Upadek cywilizacji zachodniej" prof. Wojciecha Roszkowskiego (twórcy wspomnianego podręcznika), który opowiada o metalu. Artysta skomentował mądrości przekazywane w publikacji:

Sokołowski rozszerzył nieco swoją wypowiedź w rozmowie z portalem kultura.gazeta.pl. Wokalista Nocnego Kochanka wyjaśnił, że początkowo myślał, że wspomniany fragment pochodził z podręcznika do HiT, a także jako były nauczyciel wyjaśnił, że cała sprawa jest dla niego trochę przykra:

Zacząłem się zastanawiać, czy w ogóle mogę podważać autorytet naukowca - gdzie mnie z tytułem magistra do profesora? Jeśli jednak takie informacje publikuje w swoich tekstach profesor, a w podręczniku "HiT" wygląda to w ten sam sposób, to ja współczuję rodzicom obecnej młodzieży. (...) Nie dość, że mnie to uderzyło jako osobę, która od wieku nastoletniego słucha muzyki metalowej, to uderzyło mnie to również jako byłego nauczyciela i do tego językowca. To był zmasowany atak z trzech stron i już nie wytrzymałem.