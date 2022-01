Lider Trivium nagrał cover kolejnego utworu z "Wiedźmina". Posłuchajcie "Burn Butcher Burn"

Wokalista Trivium nagrał cover Burn Butcher Burn z Wiedźmina

Niedawno na Netflix pojawiły się nowe odcinki "Wiedźmina", w których mogliśmy usłyszeć nowy przebój Jaskra o tytule "Burn Butcher Burn". Ten jest w gruncie rzeczy smutną opowieścią o zniszczonej przyjaźni, która idealnie oddaje stan psychiczny Jaskra po wydarzeniach z 1. sezonu serialu, kiedy to bard pokłócił się z Geraltem i drogi panów na jakiś czas się rozeszły.

Kawałek raczej nie zdobył takiego uznania, co "Toss a Coin To Your Witcher", ale taką popularność trudno będzie pobić. Jednak podobnie jak hicior z 1. sezonu, tak i "Burn Butcher Burn" przykuło uwagę Matta Heafy'ego z Trivium, który postanowił nagrać swoją wersję piosenki Jaskra.

Nagranie z domowego studia lidera Trivium zobaczycie poniżej:

Tak jak wspomnieliśmy wcześniej, kanał Heafy'ego na YouTubie jest przepełniony różnorakimi coverami - znajdziemy tam nie tylko metalowe kawałki, ale też np. akustyczne wersje popowych szlagierów.

Panowie z Trivium przez pandemię nie zwalniali tempa - grupa wydała na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy aż dwa albumy. Pierwszy z nich to "What The Dead Men Say" z 2020 roku, natomiast ich dyskografię zamyka "In The Court of The Dragon" z 2021 roku.