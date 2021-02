Pamiętacie jeszcze duet Lilly Hates Roses? Indierockowy zespół nagrał dwa studyjne krążki "Something to Happen" i "Mokotów", jak również zagrał szereg koncertów z coverami The Smiths z płyty "The Queen is Dead". Kasia Golomska i Kamil Durski postanowili jednak pożegnać swoje pierwsze muzyczne dziecko. Oficjalnie ogłosili, że Lilly Hates Roses odeszła, ale zespół odradza się jako ATLVNTA.

Lilly Hates Roses zakończył działalność. Duet stworzył nowy projekt i zapowiedział premierę singla

Muzycy postanowili na swoich social mediach podziękować fanom na wsparcie i wyznali, że Lilly Hates Roses odmienił ich życie. Jednak, gdy pracowali nad materiałem na 3. płytę okazało się, że duet brzmi już zupełnie inaczej, niż LHR:

Po dwóch płytach i setkach koncertów koncepcja folkowo-rockowego LHR zaczęła blaknąć i to nieodparte uczucie eksploatacji doskwierało nam coraz bardziej. Długo myśleliśmy, że materiał nad ktorym wówczas pracowaliśmy, zamkniemy w postaci trzeciego albumu, lecz jego ciągła ewolucja oddalała nas stylistycznie od LHR.

Duet zdał sobie sprawę, że LHR to już zamknięty rozdział i postanowił powołać do życia nowy projekt:

W pewnym momencie tworzenia, dotarło do nas, że z szacunku do Was oraz samej Lilly najlepszą decyzją będzie REWOLUCJA, czyli …… założenie nowego zespołu. Do historii Lilly Hates Roses nie pozostało już nic więcej do dopisania, a my poczuliśmy się znów wolni. Dziś jesteśmy dumni mogąc zaprezentować Wam ATLVNTĘ, nasz nowy skarb.

Premiera pierwszego singla i klipu ATLVNTY "Umrzesz tak jak ja" odbędzie się już 3 marca.

Przeczytajcie cały wpis: